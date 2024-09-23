موعد عرض مسلسل "إنترفيو" الحلقة 6
يعتبر مسلسل إنترفيو، البطولة المطلقة الأولى لرنا رئيس، من أبرز الأعمال الدرامية التي يتم عرضها حاليا على منصة Watch It.
ويبحث جمهور المسلسل عن كل تفاصيله خاصة موعد عرض الحلقات، وبالتحديد مسلسل إنترفيو الحلقة 6.
موعد عرض مسلسل إنترفيو الحلقة 6
ومن المقرر عرض مسلسل إنترفيو الحلقة 6 على منصة واتش إت يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 سبتمبر في تمام الساعة 12 صباحًا، وستعرض معها أيضا الحلقة 5 من المسلسل.
أبطال مسلسل إنترفيو
ينتمي مسلسل انترفيو إلى عالم المسلسلات القصيرة، ويعتبر مسلسل “إنترفيو” البطولة المطلقة الأولى للفنانة الشابة رنا رئيس، والمسلسل من إخراج أحمد خالد أمين وتأليف أمينة مصطفى، ويشارك في البطولة خالد شباط وإسعاد يونس، محمد عادل، حازم إيهاب، سارة نور، ديانا هشام، نور بدر، محمد فايز وعدد من النجوم الآخرين.
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