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لتسهيل الاقتحامات، قوات الاحتلال تبدأ في تركيب "أسانسير" بالمسجد الأقصى

اقتحامات المسجد الأقصى،
اقتحامات المسجد الأقصى، فيتو

كشفت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت في وضع الأساسات لمشروع تركيب مصعد كهربائي في المسجد الأقصى، بهدف تسهيل الاقتحامات.

وأوضحت الوكالة أن السلطات الإسرائيلية تزعم أن المصعد الكهربائي سيخصص للمعاقين وكبار السن لتسهيل دخول المسجد الأقصى، مشيرة إلى أن إسرائيل تعمل، طوال الأشهر الماضية، على تغيير الوضع القائم، بدعوى تنفيذ أعمال صيانة روتينية في محيط المسجد الأقصى.

 

برج للتجسس على ساحات المسجد يضم كاميرات مراقبة وأجهزة تنصت

وقالت "وفا" إن قوات الاحتلال "أقامت برجًا للتجسس أعلى المدرسة التنكزية المطلة على ساحات المسجد، يضم كاميرات مراقبة وأجهزة تنصت، وحواجز حديدية متنقلة عند باب الأسباط"، معتبرة أن ما "جرى من هدم مناطق واسعة حول حائط البراق لتوسيعه، حتى تستوعب أكبر عدد من المصلين اليهود"، يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأقصى.

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وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى أن الحكومة خصصت 2 مليون شيكل (نحو 530 ألف دولار) لتنفيذ "المشروع التهويدي" في الحرم الإبراهيمي على مساحة 300 متر مربع من ساحات المسجد ومرافقه، تشمل حديقة توراتية وتركيب مصعد كهربائي.

 

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قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى مصعد كهربائي وكالة الانباء الفلسطينية وفا

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