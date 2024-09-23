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حوادث

مباحث الجيزة تكثف جهودها للقبض على لص السيارات بالهرم (صور)

لص السيارات بالهرم،
لص السيارات بالهرم، فيتو

تكثف مباحث الجيزة جهودها للقبض على لص تخصص فى سرقة السيارات أثناء توقفها في الشارع، تحرر المحضر رقم ٤٨٧٢١  وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى  المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث وحدة قسم الهرم بلاغا من المواطن أحمد عادل عبدالله  المقيم بدائرة قسم شرطة الهرم يفيد قيام أحد الأشخاص بسرقة  سيارته الخاصة أثناء توقفها أمام العقار الذي يقطن به بدائرة القسم.

وبفحص كاميرات المراقبة تبين ظهور اللص وهو يقف بجانب السيارة ويحوم حولها لحين اطمأن بعدم وجود أحد واستقل السيارة وفر هاربًا.

 

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مباحث الجيزة الهرم

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