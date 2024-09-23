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ثقافة وفنون

رابح صقر يتألق بـ "مغرورة" في حفل اليوم الوطني السعودي (فيديو)

رابح صقر، فيتو
رابح صقر، فيتو

تألق الفنان السعودي رابح صقر خلال حفله الذي أحياه الليلة في العاصمة السعودية الرياض، ضمن احتفالات اليوم الوطني للمملكة.

 

وشدا رابح صقر بباقة من أجمل أغنياته، من بينها أغنية “مغرورة” والتي تفاعل معها الجمهور بحرارة شديدة.

وأقيم حفل الليلة على مسرح محمد عبده في العاصمة الرياض، ورافق رابح صقر خلال الحفل الموسيقار هاني فرحات، وسط حضور جماهيري كبير.

 

رابح صقر 

رابح صقر مغني وعازف وملحن وموزع موسيقي سعودي يعتبر من مشاهير اللحن والأداء في السعودية وفي الخليج والوطن العربي، لقُب بموسيقار الخليج.

 

احتفالات اليوم الوطني السعودي

وتشهد المملكة العربية السعودية سلسلة حفلات خلال الفترة الحالية لكوكبة من النجوم في إطار الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 94.

 

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