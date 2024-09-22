الأحد 22 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

رابح صقر يجري البروفة الأخيرة لحفله في الرياض

رابح صقر، فيتو
رابح صقر، فيتو

أجرى الفنان السعودي رابح صقر البروفة الأخيرة لحفله الذي يحييه الليلة في المملكة العربية السعودية، ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ 94.

ويقام حفل الليلة على مسرح محمد عبده في العاصمة الرياض، ويصحب رابح صقر خلال الحفل الموسيقار هاني فرحات، ومن المتوقع أن يشهد حضور جماهيري كبير.

رابح صقر 

رابح صقر مغني وعازف وملحن وموزع موسيقي سعودي يعتبر من مشاهير اللحن والأداء في السعودية وفي الخليج والوطن العربي، لقُب بموسيقار الخليج.

احتفالات اليوم الوطني السعودي

وتشهد المملكة العربية السعودية سلسلة حفلات خلال الفترة الحالية لكوكبة من النجوم في إطار الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 94.

 

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