خريطة التلاوات المجودة اليوم الإثنين بإذاعة القرآن الكريم
تذخر خريطة التلاوات المجودة المقرر إذاعتها، اليوم الإثنين، الموافق 20 ربيع أول عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة المجودة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:
40: 6 (ص) تلاوة للشيخ/عبد الفتاح الشعشاعي وما تيسر من سورة الشعراء 5ق
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من قصارالسور 30ق
00: 8 (ص)تلاوة للشيخ إبراهيم الشعشاعي/ وما تيسر من سورة الإسراء 30 ق
44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة الأنفال 15 ق
51: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ أحمد السيد الغيطانى وما تيسر من سورة النحل 30ق
16: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / عبدالباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة طه 15ق
55: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / سيد عبد الشافي هلال وما تيسر من سورة النساء 30ق
07:14 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / صلاح شمس الدين وما تيسر من سورتى الفرقان/ الشعراء 15ق
14:47 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / عبد الرحمن الدروي وما تيسر من سورة فصلت 15ق
أما الختمة المجودة
تقدمة التلاوة د/عبدالوهاب حمودة 5ق الساعة 16:19
مصحف مجود للشيخ / كامل يوسف البهتيمي من سورة يوسف 29ق
20:12 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورة الرحمن 30ق
20:52 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمد ساعى نصر الجرزاوى وما تيسر من سورة التوبة 15ق
17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورتى الحج 42ق
024:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي وما تيسر من سورة الإسراء 44ق
01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ / سيد أحمد السبع ما تيسر من سورة آل عمران 15ق
02:25 (بعد منتصف الليل) للشيخ / محمد البربرى ما تيسر من سورتى النجم/ اول القمر 15ق
03:48 (بعد منتصف الليل) للشيخ / محمد صديق المنشاوي وما تيسر من سور الانفطار/ الطارق/ الفجر/ الفاتحة واول البقرة 40 ق
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