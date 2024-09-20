مصرع طفل سقط في غرفة صرف صحي بمستشفى برديس بسوهاج

لقى طفل مصرعه بعدما سقط فى غرفة صرف صحي بمستشفى برديس بمركز البلينا بسوهاج وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالى ونقلها إلي مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .



كان اللواء صبرى صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة البلينا بسقوط الطفل يوسف محمود فوزى حسين العمر ٥ سنين فى غرفة صرف مستشفى برديس بمركز البلينا.

وانتقل فريق من من النيابة العامة بمركز البلينا إلى مكان الواقعة لمعاينة موقع الحادث