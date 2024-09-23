الزمالك يرصد مكافأة مالية للاعبين من أجل السوبر الإفريقي
رصدت إدارة نادي الزمالك مكافأة مالية ضخمة من أجل تحفيز اللاعبين للفوز بكأس السوبر الإفريقي الجمعة المقبل أمام الأهلي.
وقال الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة “صدى البلد” إن إدارة الزمالك ترصد مكافأة ضخمة وفورية للاعبين حال الفوز على الأهلي في السوبر الإفريقي ومكافأة لمن يسجل في شباك الأحمر.
ويؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانًا ختاميًا مساء اليوم على ملعب حلمي زاموار بميت عقبة قبل سفر بعثة الفريق الي السعودية غدا الثلاثاء لخوض السوبر الإفريقي.
ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقي.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي
وتنقل "بي إن سبورت" المفتوحة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل “إم بي سي مصر” المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.
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