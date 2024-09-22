الأحد 22 سبتمبر 2024
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سياسة

خطة لمنع تكرار أزمات نقص الأدوية، توصيات برلمانية للحكومة في قطاع الصحة

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

 طالبت لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب، الحكومة، بوضع خطة للحد من تكرار أزمات نقص الأدوية والعقاقير وألبان الأطفال.

 

دعم المستشفيات والوحدات الصحية 

 وطالبت اللجنة من الحكومة أيضا ضمن توصياتها، العمل على دعم جميع الوحدات الصحية والمستشفيات بالدعم الفني واللوجستي، وكوادر بشرية "أطباء - تمريض - إداريين".

 

كما شددت لجنة الصحة على أهمية متابعة مدى التزام المؤسسات الصحية بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان.

 

كما طالبت لجنة الصحة بالبرلمان، بضرورة توسيع دائرة الكشف المبكر للأمراض عالية التكلفة، وخاصة مرضى ضمور العضلات.

 

التركيز على الأمراض عالية التكلفة 

 وشددت على أهمية دعم مراكز الغسيل الكلوي بماكينات حديثة وكذا المستلزمات اللازمة للغسيل وإجراء الصيانة الدورية لها كما طالبت لجنة الصحة بمجلس النواب، بوضع خطة للحد من تكرار أزمات نقص الأدوية والعقاقير وألبان الأطفال.

 

وفي ذات السياق طالبت اللجنة البرلمانية، بإنشاء لجنة تختص بمتابعة صدور القرارات الاقتصادية، وتأثيرها على أسعار الخدمات الصحية وشراء المستلزمات الطبية، ومن ثم مراجعة الأكواد العلاجية.

 

دعم شركات إنتاج الأدوية

 كما تضمنت مطالب لجنة الصحة بمجلس النواب، في ضوء برنامج الحكومة الجديدة، دعم شركات قطاع الأعمال المنتجة للأدوية وخاصة في ظل ارتفاع سعر الصرف. 

 

وشددت اللجنة على أهمية عودة الدعم المقدم من قبل البنك المركزي لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية في دعم قوائم الانتظار ودعم الأمراض الوراثية والنادرة.

 

دعم الصحة النفسية 

 وأوصت لجنة الصحة بالبرلمان، بدعم ديوان عام وزارة الصحة والسكان فيما يخص الأمانة العامة للصحة النفسية بمبلغ 500 مليون جنيه لسد فجوة عجز الأطباء في التخصصات النادرة للصحة النفسية.

 

زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة 

 كما طالبت اللجنة بدعم المخصص لديوان عام الوزارة بالنسبة لبند العلاج على نفقة الدولة بزيادة قدرها 2 مليار، ليكون إجمالي المدرج لهم في مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة والخطة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025 مبلغ حوالي 12 مليار جنيه بدلا من 10 مليارات جنيه.

 

تطوير خدمات بنك الدم

 وشددت لجنة الصحة بمجلس النواب، على ضرورة دعم مراكز تطوير خدمات بنوك الدم في حالة طلبهم لأي تعزيزات أثناء العام المالي 2024/2025. 

كما طالبت بدعم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في حالة طلبه لأي تعزيزات أثناء العام المالي 2024/2025.

وشددت على دعم وزارة المالية للمجلس الصحي المصري في حال نفاذ المبلغ المخصص له، والمطالبة بدعم إضافي في مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025.

وطالبت لجنة الصحة بالبرلمان، بإجراء مراجعة شاملة وليست وقتية لكافة الأجور والبدلات التي يتقاضاها العاملون في القطاع الطبي أيًا كانت مستوياتهم الوظيفية.

 

مقترحات مراجعة أجور الأطباء 

 وأشارت لجنة الصحة بمجلس النواب، في توصياتها إلى أن إعادة النظر في أجور العاملين بالقطاع الصحي يأتي في ضوء ما تكشف للجنة من تقديم العديد من الأطباء باستقالتهم من العمل بوزارة الصحة والجهات التابعة لهم فضلًا عن تفضيل البعض منهم للعمل الحر. 

 

توصيات لجنة الصحة بشأن برنامج الحكومة الجديدة 

كما تضمن توصيات لجنة الصحة بمجلس النواب، في برنامج الحكومة الجديدة الالتزام بالجدول الزمني لمراحل تطبيق قانون  التأمين الصحي الشامل، تجنبًا لفشل تطبيق النظام.

سرعة العمل على إنهاء الربط الرقمي بين وحدات المستوى الأول والثاني مع تأكيد أهمية التحول الرقمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

 

حل أزمة توزيع التمريض

إعادة النظر في سياسة توزيع التمريض بما يحقق العدالة لهيئة التمريض وفقًا للمناطق في مجال تنمية وتطوير مهارات التمريض التي تعاني من عجز شديد.

استمرارية دور رجال الدين في التوعية بأهمية دور الأسرة في المجتمع وخاصة في ظل توحيد الخطاب الديني.
 تدريس منهج عن الثقافة السكانية في مختلف مراحل التعليم. 

وضع خطة إعلامية ممنهجة للتوعية عن مخاطر الزيادة السكانية وآثارها في ثمار التنمية.

متابعة قياس الأثر التشريعي والمالي لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، ومدى إشكالية عدم تحصيل الاستحقاقات الخاصة بالمساهمة التكافلية.

 

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