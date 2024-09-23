وزير الخارجية يواصل عقد لقاءات جانبية على هامش أعمال قمة المستقبل (صور)

التقى وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي والرئيس الكيني وليام روتو، على هامش أعمال قمة المستقبل المنعقدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي نقل تحياته وتقديره إلى رئيس الجمهورية.

وأعرب عن الارتياح للتعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، وعن التطلع لمواصلة العمل على تطوير ودفع العلاقات الثنائية.

وقد أكد وزير الخارجية حرص مصر على العلاقات مع كينيا ومواصلة جهود تعزيز التعاون والتنسيق بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يعظم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

والتقى الوزير على هامش أعمال القمة كذلك مع وزير خارجية جزر القمر والذي حرص على التعبير عن خالص الامتنان لمبادرة رئيس الجمهورية الكريمة بالاتصال بنظير رئيس جمهورية جزر القمر "عثمان غزالي" للاطمئنان على صحته بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها، وكذا إدانة مصر للمحاولة الآثمة لاغتيال الرئيس غزالي، مثمنًا في هذا السياق مواقف مصر الداعمة لأمن واستقرار بلاده، وبما يعكس عمق الأواصر التي تجمع البلدين الشقيقين.

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي من جانبه حرص مصر على أمن واستقرار جزر القمر ومواصلة العمل المشترك لتطوير العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة.

والتقى وزير الخارجية كذلك ووزراء خارجية كل من تونس، والكاميرون، حيث تم التوافق على مواصلة جهود تعزيز مختلف أوجه علاقات التعاون الثنائي وقي القضايا الاقليمية والدولية تحقيقًا للمصالح المشتركة.