حبس عامل ضبط بحوزته 10 لفافات أفيون بسوهاج

أمر مدير نيابة طهطا، حبس عامل ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في المخدرات، وذلك قبل ترويجه لكمية من مخدر الأفيون على عملائه.

وأمرت النيابة بإرسال عينات من المضبوطات للمعمل الكيمائي بالطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير عنها.

كان اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من اللواء محمود طه مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج بقيام عامل بالاتجار فى المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل قوة أمنية برئاسة أحمد البريرى رئيس مباحث القسم ومعاونيه النقباء عبد الرحيم السمان وأحمد أبو حسوب حيث تم ضبط ط. ع.عمرة ٥٥ سنة عامل عادي ومقيم بساحل طهطا حيث تم ضبطه بناحية شارع المحطة وبحوزته ١٠ لفافات لمخدر الأفيون.

المتهم يعترف بحيازته للمضبوطات

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه وتم التحفظ على المضبوطات.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2539 لسنة 0240 قسم شرطة سوهاج.