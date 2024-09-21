السبت 21 سبتمبر 2024
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محافظات

طب أسنان دمياط: متابعة دورية للمستشفيات ووحدات الرعاية فى المحافظة

متابعات على عيادات
متابعات على عيادات الأسنان  بوحدات الرعاية الصحية

قامت الإدارة العامة لطب الأسنان بمحافظة دمياط بقيادة وتوجيهات الدكتور  طارق الزكي مدير عام الإدارة العامة لطب الأسنان بالمرور على مدار الأيام السابقة  على عيادات الأسنان بوحدات الرعاية الصحية ب (الضهرة - الغوابين) التابعة لإدارة فارسكور الصحية و(مركز حضري ثالث ورابع - العدلية - الشعراء) التابعة لإدارة دمياط الصحية

جاء ذلك بناءا على توجيهات  الدكتور خالد عبدالغفار  وزير الصحة والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط بتكثيف المرور على جميع الخدمات الطبية المقدمة على مستوى المحافظات.

متابعات على عيادات الأسنان بوحدات الرعاية الصحية


كما تم التأكد من تقديم خدمات طب الأسنان للمواطنين ومتابعة مستوى الأداء ومستوى رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة ومتابعة سير العمل وتوافر المستلزمات والخامات والوقوف على الأعطال بالعيادات وتم التأكيد على الإبلاغ عن الأعطال أول بأول ومتابعة إصلاحها   وتوجيه الطاقم الطبي  بتحديث الملفات والبيانات بصفة دورية، والعمل على تكثيف ندوات التثقيف الصحي. 


و يتم بالتتابع المرور على جميع عيادات الأسنان بالمحافظ بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من التدريبات لرفع كفاءة الطاقم الطبي لتحقيق سياسة التعليم الطبي المستمر.

الدكتور طارق الذكي اثناء المتابعة على عيادات الأسنان 
بوحدات الرعاية الصحية

 

وأشار الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة  إلى حصر الاحتياجات من مستلزمات عيادات الأسنان والمعامل، ومتابعة طلبها من منظومة الشراء الموحد، وإرسال بيان بها للإدارة المركزية، والسعي وراء توفير جميع خامات ومستلزمات طب الأسنان، من خلال الهيئة المصرية للشراء الموحد، منوها بالتواصل مع المجتمع المدني بمحافظة دمياط، للمساهمة في توفير ما يلزم من مستلزمات، لرفع كفاءة أقسام الأسنان بالمستشفيات والمراكز والوحدات، وتأهيل المستشفيات والمراكز للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل تنفيذا لتوجيهات الرئيس.

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الاحتياجات الهيئة المصرية للشراء الموحد الهيئة المصرية للشراء الموح الخدمات الطبية المقدمة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة المجتمع المدنى بدمياط بمحافظة دمياط محافظة دمياط وحدات الرعاية الاساسية

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