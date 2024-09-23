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رياضة

الزمالك يغلق هذا الملف بسبب مباراة السوبر الأفريقي

فريق الزمالك
فريق الزمالك

قرر مسئولو نادي الزمالك، غلق باب الصفقات التي يسعي النادي للتعاقد معها في فترة الانتقالات الجارية بشكل مؤقت كي لا يؤثر على تركيز اللاعبين.

وجاء ذلك من أجل الحفاظ على تركيز لاعبي الزمالك قبل مواجهة النادي الأهلي في السوبر الافريقي يوم الجمعة القادمة

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

وتنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

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لمباراة الأهلي والزمالك القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي السوبر الأفريقي الزمالك

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