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رياضة

جوميز يجهز مفاجأة للأهلي في السوبر الأفريقي

مدرب فريق الزمالك
مدرب فريق الزمالك جوميز

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تجهيز البرتغالي جوزيه جوميز مفاجأة في تشكيل الفريق في مباراة السوبر الافريقي وإجراء تغييرات في طريقة اللعب من أجل مفاجأة النادي الأهلي سعيًا للتتويج باللقب.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

 تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

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