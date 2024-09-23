السوبر الأفريقي، الزمالك يصرف جزءا من مستحقات اللاعبين قبل مواجهة الأهلي

صرف مسئولو نادي الزمالك، جزءًا من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل توجه بعثة الفريق الأبيض غدا الثلاثاء إلى السعودية من أجل تحفيز اللاعبين على الفوز على النادي الأهلي في السوبر الأفريقي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.