رد فعل جوميز على مستوى ثنائي الزمالك الجديد

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إعجاب البرتغالي جوزيه جوميز بمستوى الثنائي محمد حمدي الظهير الأيسر والسنغالي سيدي ندياي وانسجامهما سريعًا مع الفريق وطلب جوميز من الثنائي مواصلة التركيز في التدريبات سيكون دورًا كبيرًا في الموسم الجديد.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.