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رياضة

الليلة، الزمالك يختتم تدريباته على ملعب حلمي زامورا قبل السفر للسعودية

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانًا ختاميًا مساء اليوم علي ملعب حلمي زامورا بميت عقبة قبل سفر بعثة الفريق الي السعودية غدا الثلاثاء لخوض السوبر الافريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

 تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

 

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الزمالك ملعب حلمي زاموار القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

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