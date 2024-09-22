أحمد بتشان يطرح "قتال" من اليونان ويبتعد عن الدراما (فيديو)

طرح الفنان أحمد بتشان ثاني أغاني ألبومه الجديد “من غير زعل” والتي جاءت بعنوان “قتال” وذلك على كافة منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أغنية أحمد بتشان الجديدة

وصور أحمد بتشان أغنيته الجديدة قتال في اليونان، وابتعد عن الدراما من خلال الأغنية التي احتوت على مزيكا المقسوم.

أغنية أحمد بتشان الجديدة قتال من كلمات حسام سعيد ومن ألحان محمد شحاتة وتوزيع موسيقي نادر حمدي.

وكان المطرب أحمد بتشان أكد أنه يضع اللمسات الأخيرة علي ألبومه الجديد والذي يتضمن 8 أغان مختلفة، وذلك بعد طرحه مؤخرا لأولى أغاني الألبوم “مش سوا” على يوتيوب.

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وقال بتشان في تصريح خاص لفيتو: “ألبومي الجديد على وشك الانتهاء من العمل عليه استعدادا لطرحه قريبا”، مؤكدا أن موعد الطرح في يد الشركة المنتجة للألبوم، ومضيفا: “يارب دايما نعمل حاجات حلوة للناس”.



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