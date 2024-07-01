بعد طرح أغنية "مش سوا" تعرف على عدد أغاني ألبوم أحمد بتشان الجديد

طرح المطرب أحمد بتشان أولى أغاني ألبومه الجديد والتي تحمل عنوان “مش سوا” وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

تفاصيل أولى أغاني ألبوم أحمد بتشان الجديد

أغنية أحمد بتشان الجديدة مش سوا من كلمات أيمن بهجت قمر ومن ألحان أحمد صلاح حسني وتوزيع موسيقي فهد.

ويتكون ألبوم أحمد بتشان الجديد من 8 أغانٍ مختلفة من المقرر طرحهما بشكل منفرد كل أسبوع.

وكان قد طرح المطرب أحمد بتشان في وقت سابق أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “حلال على اللي يلاقيك”، وذلك علي منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية أحمد بتشان الجديدة “حلال علي اللي يلاقيك” من كلمات عمر يحيي ومن ألحان إسلام رأفت وتوزيع موسيقي محمد شفيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.