شباب حول الرسول، البراء بن عازب "راوي أحاديث النبي"

منذ فجر الإسلام، أحاط بـرسول الله، صلى الله عليه وسلم، نخبة من المسلمين الأوائل، في الوقت الذي آمن فيه فتية بالله حبًّا في النبي، وجهروا بالإسلام وهم حديثو السن، بعضهم لم يناهز الصبا، رغم ما كان يكتنف البيئة المحيطة من أصنام، وأوثان، وأدران، وصمدوا أمام ضغوط الآباء والأمهات وعتاة المشركين.

تربوا في مدرسة الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، وحرصوا على مراقبة تصرفات النبي، وأنصتوا لنصائحه، وحفظوا أقواله، وفقهوا أحاديثه.

كانوا أصحاب فكر سديد، فأعلنوا اتباعهم للنبي، وتمسكوا بدينهم، وبذل بعضهم روحه من أجل العقيدة، وبعضهم فاق الكبار علما وفقها وشجاعة.

إنهم "شباب حول الرسول".



هو البراء بن عازب بن حارث بن الخزرج الأنصاري ويكنى أبا عمارة. ولد رضي الله عنه قبل الهجرة بعشر سنوات، قال رضي الله عنه: استصغرني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر أنا وابن عمر فرَدّنا فلم نشهدها، وقال محمد بن عمر: أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب يوم الخندق، وهو ابن خمس عشرة سنة ولم يجز قبلها.

ولما ولي عثمان الخلافة جعله أميرا على الري (بفارس) سنة 24 هـ، فغزا أبهر (غربيّ قزوين) وفتحها، ثم قزوين فملكها، وانتقل إلى زنجان فافتتحها عنوة.

وعاش إلى أيام مصعب ابن الزبير فسكن الكوفة وبنى بها دارا، واعتزل الأعمال. وتوفي في زمنه، سنة اثنتين وسبعين من الهجرة.

روى عن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، وعن أبي بكر الصديق، وأبي أيوب الأنصاري. وروى له البخاري ومسلم 305 أحاديث.

مع الرسول صلى الله عليه وسلم

عن البراء بن عازب قال لقيني رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي فصافحني، فقلت يا رسول الله: إن كنت أحسب المصافحة إلا في العجم، قال نحن أحق بالمصافحة منهم، ما من مسلمين يلتقيان فيأخذ أحدهما بيد صاحبه بمودة ونصيحة، إلا ألقى الله ذنوبهما بينهما.

وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي، صلى الله عليه وسلم، ينقل التراب يوم الخندق حتى أغمر بطنه أو اغبر بطنه، يقول: "والله لولا الله ما اهتدينا.. ولا تصدقنا ولا صلينا.. فأنزلن سكينة علينا.. وثبت الأقدام إن لاقينا.. إن الألى قد بغوا علينا.. إذا أرادوا فتنة أبينا"، ورفع بها صوته: "أبينا أبينا".

وفي البخاري عن سعد بن عبيدة، قال حدثني البراء بن عازب، رضي الله عنهما، قال: قال لي رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن، وقل اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. فإن مت مت على الفطرة فاجعلهن آخر ما تقول".

فقلتُ: أستذكرهن وبرسولك الذي أرسلت قال "لا وبنبيك الذي أرسلت".

مع الصحابة رضي الله عنهم

روى البخاري بسنده عن أبي إسحاق، قال: سمعت البراء يحدث قال: ابتاع أبو بكر من عازب رحلا فحملته معه. قال: فسأله عازب عن مسير رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: أخذ علينا بالرصد، فخرجنا ليلا، فأحثثنا ليلتنا ويومنا حتى قام قائم الظهيرة ثم رفعت لنا صخرة فأتيناها ولها شيء من ظل، قال: ففرشت لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، فروة معي ثم اضطجع عليها النبي، صلى الله عليه وسلم.

فانطلقت أنفض ما حوله فإذا أنا براعٍ قد أقبل في غنيمة يريد من الصخرة، مثل الذي أردنا (أي يستظل بها)، فسألته: لمن أنت يا غلام؟

فقال: أنا لفلان.

فقلت له: هل في غنمك من لبن؟

قال: نعم.

قلت له: هل أنت حالب؟

قال: نعم.

فأخذ شاة من غنمه، فقلت له: انفض الضرع.

قال: فحلب كثبة من لبن ومعي إداوة من ماء عليها خرقة قد روأتها لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، ثم أتيت به النبي، صلى الله عليه وسلم فقلت: اشرب يا رسول الله، فشرب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حتى رضيت، ثم ارتحلنا والطلب في إثرنا، قال البراء: فدخلت مع أبي بكر على أهله، فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى فرأيت أباها فقبل خدها، وقال كيف أنت يا بنية.

وروى البخاري بسنده عن البراء، رضي الله عنه، قال: "أول من قدم علينا من أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، مصعب بن عمير، وابن أم مكتوم، فجعلا يقرئاننا القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين، ثم جاء النبي، صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قد جاء فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها".

وكان البراء بن عازبٍ، رضي الله عنه، من قادة الفتوح، وقد عينه عثمان بن عفان رضي الله عنه في خلافته على الري سنة 24هـ فغزا قزوين وما والاها, وفتحها وفتح زنجان.

وقد شهد البراء بن عازبٍ رضي الله عنه غزوة تستر مع أبي موسى، وشهد أيضًا وقعتي الجمل وصفين وقتال الخوارج مع علي بن أبي طالب، ونزل الكوفة وابتنى بها دارًا.

مع التابعين

عن أبي داود قال لقيني البراء بن عازب فأخذ بيدي وصافحني وضحك في وجهي، ثم قال: تدري لم أخذت بيدك؟

قلت: لا إلا إني ظننتك لم تفعله إلا لخير. فقال: إن النبي، صلى الله عليه وسلم، لقيني ففعل بي ذلك، ثم قال: أتدري لم فعلت بك ذلك؟ قلت: لا. فقال النبي، صلى الله عليه وسلم: "إن المسلِمَين إذا التقيا وتصافحا وضحك كل واحد منهما في وجه صاحبه لا يفعلان ذلك إلا لله لم يتفرقا حتى يغفر لهما".

عن أبي إسحاق قال: قال لي البراء بن عازب: ألا أعلمك دعاء علمنيه رسول الله، صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذا رأيت الناس قد تنافسوا الذهب والفضة فادع بهذه الدعوات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك، والصبر على بلائك، وحسن عبادتك، والرضا بقضائك، وأسألك قلبا سليما، ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم.

بعض الأحاديث التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم:

روى البخاري بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرًا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أو يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله "قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ"، فتوجه نحو الكعبة.

وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: "مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ". فصلى مع النبي، صلى الله عليه وسلم، رجل ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال وهو يشهد أنه صلى مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة "يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ".

وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما، قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: "من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له".

عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله".

عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بسبع، ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وإفشاء السلام وإجابة الداعي وتشميت العاطس ونصر المظلوم، وإبرار القسم ونهانا عن الشرب في الفضة فإنه من يشرب فيها في الدنيا لا يشرب فيها في الآخرة وعن التختم بالذهب وركوب المياثر ولباس القسي والحرير والديباج والإستبرق.

من أقوال البراء بن عازب رضي الله عنه:

عن البراء بن عازب قال: من تمام التحية أن تصافح أخاك.

وعنه رضي الله عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر، فلما أصبح أتى النبي، صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن.

وفاة البراء بن عازب

توفي رضي الله عنه وأرضاه بالكوفة سنة 72 هـ في إمارة مصعب بن الزبير.