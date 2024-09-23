اليوم، تدشين خدمة جديدة بمترو الخط الثالث والقطار الكهربائي
أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف تقديم خدمة جديدة للفئات الخاصة، من ذوى الإعاقة السمعية بمحطات مترو الخط الثالث وبالقطارات، للتيسير عليهم.
خدمة جديدة للركاب الخط الثالث للمترو
وجاءت الخدمة الجديدة عبارة عن تدشين لغة الإشارة بداية من، اليوم الإثنين، وذلك بالخط الثالث والقطار الكهربائي.
وسبق أن قدم الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي العديد من الخدمات للفئات الخاصة وفي مجالات البيئة وغيرها لخدمة الركاب.
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