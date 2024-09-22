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ثقافة وفنون

مسلسل تيتا زوزو الحلقة 2، محمود البزاوي يزور إسعاد يونس بعد الحادث

أبطال تيتا زوزو،
أبطال تيتا زوزو، فيتو

دارت أحداث مسلسل تيتا زوز الحلقة 2 حول زوز التي تعود إلى المنزل بعد الحادث وتلقي العلاج اللازم فتجد أبناءها في انتظارها وتهرب إلى الغرفة التي يوجد بها أحفادها وتجلس معهم وتلعب بالبلاي ستيشن معهم لتنسى الهموم.

يبدأ الأحفاد والأبناء في الاستعانة بزوزو من أجل حل مشكلاتهم وتتحدث معها ابنتها عن رغبتها في الطلاق من زوجها لأنه يفرق بين الأبناء على حسب النوع، بينما يتم الإشارة إلى أن ابنتها منى تغير من شقيقتها هبة.

وخلال الحلقة يأتي الحاج اسماعيل المتسبب الرئيسي في الحادث الذي وقع لزوزو إلى منزلها وينفي أي صلة له بالحادث، بينما يحاول أحمد زوج ابنة زوزو التقرب منه، وخلال الحلقة يعاني حمادة، الذكاء الاصطناعي، مع حنان التي تجعله يرقص لها ويشاركها أحزانها على فقدان خطيبها حمادة بعد القبض عليه لتعاطي المخدرات.

وتجسد إسعاد يونس خلال أحداث العمل شخصية تيتا اعتزاز عبد المقصود، وهي سيدة تعمل في مجال الزراعة، وتمر عائلة "تيتا زوزو" بمشاكل وأزمات تضطرها إلى حل تلك القضايا لإنقاذ عائلتها.

مسلسل تيتا زوزو

 وينتمي مسلسل تيتا زوزو للمسلسلات الطويلة حيث تبلغ عدد حلقاته ٣٠ حلقة.

ويشارك إسعاد يونس في بطولة مسلسل “تيتا زوزو” كل من: مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، من تأليف محمد عبدالعزيز وإخراج شيرين عادل.

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