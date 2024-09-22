باع قهوة بالشارع وظهر مع عادل إمام، معلومات عن كريم الحسيني بعد اعتزاله الفن

تصدر الفنان كريم الحسيني، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، عقب إعلانه لاعتزال الفن نظرا لعدم إتاحة فرصة عمل له

معلومات عن كريم الحسيني

وهذه ليست المرة الأولي، التي يعلن فيها كريم الحسيني اعتزاله الفن، حيث إنه أعلن الاعتزال قبل عدة أعوام أيضا وقرر أن يفتتح مشروعا خاصا به، وحول سيارته إلى عربة مشروبات ساخنة، ودعمه عدد كبير من الفنانين، ومنهم حنان مطاوع وأحمد فلوكس وقتها وعاد مرة أخرى إلى الساحة من خلال مشاركته في فيلم مع محمد نور بعنوان الحب بتفاصيله

وتحدث كريم في وقت سابق عن قصة بيعه للقهوة في الشارع، وقال خلال حوار سابق له:"مبحبش كلمة "ترند" واتخضيت لما شوفت ردود الأفعال على بيعي المشروبات الساخنة"، ابني اندهش بتصدري التريند بعد فيديو بيع المشروبات الساخنة على الطريق وليس بسبب أعمالي الفنية".

وتابع: "مشروع بيع المشروبات الساخنة على الطريق بيجيب بنزين العربية، وبنت هي اللي حمستني للفكرة وشاركتها بعربيتي لما وقفت مرة وشربت عندها مشروب ولقيتها مكافحة فتحمست وعرضت عليها مشاركتها المشروع من خلال سيارتي واتفقنا".

الفنان كريم الحسيني، يبلغ من العمر 40 عاما وبدأ التمثيل وهو في سن صغيرا،حيث أنه شارك في فيلم المولد وشمس الزناتي واللعب مع الكبار وغيرهم، كما أنه شارك أيضا في الدراما من خلال حقي برقبتي، واللي مالوش كبير مع أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، كما أنه شارك أيضا في عدد من المسرحيات ومنها فندق الأحلام، كما أتجه أيضا كريم الحسيني إلي عالم الدوبلاج ودبلج العديد من الأعمال الكرتونية.

وكتب كريم الحسيني على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أنا قررت اعتزل ما يؤذيني، قررت اعتزل السعي في الوسط الفني الجميل لأنني فعلًا فنان انتمي إلى زمن الفن الجميل الأبيض والأسود وماسبيرو زمان، وقررت أن أعتزل السعي في دراما رمضان لأنني ولله الحمد تقاعدت عن العمل منذ عام 2021 حيث آخر مسلسل شاركت فيه كان (إللي مالوش كبير)، ومن وقتها وأنا أحاول أن أسعى بكل طاقتي وجهدي وإيمانى ويقيني بأنها ستأتي ولكنها لن تأتي بعد”.

وتابع كريم: “لقد تعبت وسئمت من هذا الضجيج وهذا النفاق والرياء والمحسوبية والشللية، أنا خريج المعهد العالي للفنون المسرحيه قسم تمثيل وإخراج بتقدير عام جيد جدا، قمت بعمل الدراسات العليا في فنون الإخراج … أعمل بالمسرح الذي احتضنني ولكني موظف بمسرح الدولة.. فأقوم بعمل المسرحية كبطولة وأتقاضى عليها 5000 جنيه فى الشهر، وبعد خصم الضرائب أتقاضى 3000 جنيه! هل هذا يعقل؟!.

وأضاف: مع ذلك فأنا راضٍ تمامًا.. وأجد سعادتي على خشبة المسرح عندما أستمع الى التصفيق الحقيقي ورد الفعل اليومي التي يُشبع رغباتى كفنان موهوب، اجتهدت وعملت بالمسرح بكل طاقة وجهد منذ عام 2021 حتى أفتح وأُفسح لنفسي مجالًا جديدًا كي أُقدم نفسي بشكل جديد الى المخرجين والمنتجين والنجوم الذين أقوم بدعوتهم الى المسرح كي يروني وأنا أُمثل وأرقص وأُغني وأعمل كفنان شامل، على مدار ثلاث سنوات قمت بفتح 365 ليلة عرض لـ ٤ مسرحيات ناجحة وتمت استضافتى في أكبر البرامج “منى الشاذلي”، “صاحبة السعادة” ثم ماذا بعد؟ لا شيء! كم التعليقات والثناء على موهبتي لا حصر لها وكلها ردود أفعال حقيقية بدون لجان إلكترونية ثم ماذا بعد؟.. لا شيء.

واختتم: لذا ومن موقعي هذا اتخذت قرارًا في منتهى الهدوء وها أنا أجلس في المسجد بعد صلاة الفجر ولا أحمل في نفسي إلا الطمأنينة والرضا واليقين.. بعد انتهاء عرضى من مسرحية كازينو التى تُعرض على مسرح السلام "فرقة المسرح الحديث" سوف أُغلق هذه الصفحه تمامًا.. أقصد (صفحة الوسط الفنى المبنى على اللا معايير)".

كريم الحسيني يفتح النار على محمد رمضان وأحمد العوضي

وكشف كريم الحسيني عن العديد من المواقف التي دفعته ليأخذ هذا القرار بكل ثقة، ومنها موقفان جمعاه بالنجمين محمد رمضان وأحمد العوضي.

فروى كريم فى منشوره عن موقف جمعه مع محمد رمضان، فقال: "شكرًا للنجم محمد رمضان عن عدم رده على مُكلماتى منذ 2018 الى الآن، وأشكره كثيرًا عن موقف بطولي فعله معي في مسلسل ”موسى" حيث قُمت بإنتظاره على باب الكرفان الخاص به رغم أنه كان يعلم أنني واقفًا على الباب من الساعة 3:00 عصرا الى 9:00 ليلًا حتى أدخل كي أسلم على النجم ولم أخجل من السعي لأنه كان صديقا قديمًا مُقربًا، بل انتظرت ٦ ساعات مع الفنان رياض الخولي والفنان مفيد عاشور وعندما قابلته الساعة 9:00 وتعامل معي على اني معجب لم يتذكر اسمه.. منذ هذا اليوم أُصبت بذبحه في قلبي من هذا التعامل".

كما وجه رسالة لأحمد العوضي وقال: “شكرا للنجم أحمد العوضي على عدم رده على مُكالماتى منذ 2021 وخاصة بعدما فتحت مشروعي الخاص ”عربية القهوه" وكتب بوست عظيم على السوشيال ميديا أنه يدعمني ومن وقتها وأنا أتصل به وأُرسل له رسائل على الوتساب ولم يرد على مُكالماتى".