الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أسعار بيع المحلات التجارية والوحدات المهنية والإدارية بجلسة المزاد العلني بدمياط الجديدة اليوم

جلسة مزاد علني بمدينة
جلسة مزاد علني بمدينة دمياط الجديدة

عقدت، اليوم، بالحديقة المركزية  بمدينة دمياط الجديدة، جلسة البيع بالمزاد العلني لـ  15 محلا تجاريا، بمساحات تتراوح بين (14 إلى 37) مترًا مربعًا، وكذا عدد (4) وحدات مهنية وإدارية، بمساحات تتراوح بين (50 إلى55) مترامربعا، بمناطق مختلفة بمدينة دمياط الجديدة.

صرح الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بأن جلسة المزاد،أسفرت عن بيع المتر المربع الواحد للمحلات بأسعار تتراوح بين (108500) جنيه و(182000) جنيه بإجمالي مبلغ (32244500) مليون جنيه، بينما تراوح سعر بيع المتر المربع الواحد للوحدات المهنية والإدارية ما بين (  31000 ) جنيه و( 37000 ) جنيه، بإجمالى مبلغ (7332620) مليون جنيه. 
أشار رئيس الجهاز،إلي أن جلسة المزاد تمت بحضور ممثلو مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وووزارة المالية، وشرطة التعمير.

ادفع 10 %  واستلم المحلات أو الوحدات الإدارية والمهنية

وأوضح رئيس الجهاز، أنه يتم إستكمال سداد نسبة (10%) + ( 1%) مصاريف إدارية + ( 0.5% ) لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الراسي بها المزاد فور رسو المزاد،للمحلات والوحدات الإداريةوالمهنية.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه يتم إستكمال سداد "نسبة (25%) + ( 1%) مصاريف إدارية + (0.5% )لصالح مجلس الأمناء" من الفيمة البيعية الراسي بها المزاد فور رسو المزاد،ويتم سداد (5%) من القيمة الإجمالية وديعة صيانة، خلال شهر من الترسية وقبل الإستلام.

ولفت إلى أنه، بالنسبة للمبلغ الباقي وقدره (90%) للمحلات التجارية والوحدات المهنية والإدارية، يجرى سداده بأنظمة تقسيط ميسرة،  وأن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم(182) لسنة 2018  قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، مشيرًا إلى تنوع أنشطة المحلات والوحدات الإدارية والمهنية التى تم بيعها لخدمة الاحتياجات المختلفة لسكان سكن مصر بمدينة دمياط الجديدة. 

ونوه رئيس الجهاز، أن هذا الطرح يأتى في إطار توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، وحرص جهاز المدينة على توفير كافة الخدمات المختلفة لقاطنى المدينة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية الناتجة عن مثل هذه الطروحات فى الصرف منها مستقبلا على أعمال التشغيل والصيانة بالمدينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

العمرانية الجديدة المحلات التجارية المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة دمياط الجديدة رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة مدينة دمياط الجديدة مدينة دمياط

مواد متعلقة

محافظ دمياط يتابع مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع ازدواج طريق عزبة البرج

بعد استقالة الحكومة، هل يستمر الملا وزيرا للبترول في التشكيل الجديد؟

كشف حساب وزير التموين.. أخفق في مواجهة ارتفاع أسعار السلع.. تحريك سعر رغيف الخبز يغضب المصريين.. وإضافة المواليد «أبرز المطالب»

«فرخة المصيلحي» تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.. معلقون: دواجن الحكومة للأغنياء فقط.. والتموين تتربح على حساب المواطن الغلبان

لحجاج بيت الله، أهم 20 سؤال لازم تعرف إجابتهم قبل مناسك الحج؟

أحمد ماهر: أحلم بتجسيد «الحسين».. ولست شيعيًا وأحب الصوفية.. وأحمد مظهر أستاذي.. وتجربة مسرح مصر فاشلة ( حوار )

وزير التعليم العالي يوجه رؤساء الجامعات بالتخطيط لمراكز التطوير المهني

أخبار الاقتصاد اليوم: هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب وتراجع الأعلاف.. وقفزة تاريخية بالصادرات الهندسية خلال 4 أشهر

الأكثر قراءة

عدلي القيعي يوجه رسالة لـ أحمد فتحي ويعلق على أزمة الشناوي وجماهير الأهلي

العين يفوز على أوكلاند سيتي بسداسية ويضرب موعدا مع الأهلي في كأس إنتركونتيننتال (صور)

عدلي القيعي يكشف مشكلة درع الدوري الجديد وموقفه من انتخابات اتحاد الكرة

رئيس القابضة للصناعات الكيماوية يكشف حقيقة وجود مصارف لـ"كيما"على النيل (فيديو)

حقيقة تلوث مياه الشرب في أسوان (فيديو)

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق السويس الصحراوى

الكونفيدرالية، المصري يطيح بالهلال الليبي بضربات الترجيح ويتأهل لدور المجموعات

على طريقة الشيخ حسني، بايدن يسب الصين والميكروفون مفتوح بقمة سرية (فيديو)

منوعات

المزيد

إحباط عملية تهريب دولية لـ أطنان من المخدرات في المغرب

الثلوج تتساقط في جنوب إفريقيا بشكل غير متوقع

قادرة على البحث عن المواد المسرطنة، علماء روس يبتكرون بكتيريا لتنظيف المياه

شمبانزي يسرق رضيعا ويقتله في غينيا ورد فعل صادم من السكان

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 بالأسواق

توفير فرص عمل جديدة للشباب بالجيزة

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

تعليمات مدير تعليم الجيزة بعد أول يوم دراسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية انقلاب السيارة في المنام وعلاقته بتيسير الأمور وتفريج الهموم

خالد الجندي يرد على منكرى "حياة النبي فى قبره" (فيديو)

ما عدد مشارق الشمس ومغاربها؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية