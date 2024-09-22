"الزواج الناجح" ندوة بالمركز الأفريقي لصحة المرأة بالإسكندرية

عقد المركز الإفريقي لخدمات صحة المراة بالإسكندرية رئاسة الدكتورة ميرڤت السيد وبالتعاون مع نقابة طب الأسنان بالإسكندرية برئاسة الدكتور وليد الديب نقيب طب الأسنان بالإسكندرية ندوة عن أهمية الزواج الناجح في استقرار الأسرة المصرية.

حاضر فيها الدكتور إبراهيم الجمل رئيس لجنة الفتوى ومدير عام الوعظ بالأزهر الشريف بالإسكندرية، تحدث فيها عن فلسفة الزواج في الأديان بوجه عام وقدسية الحياة الأسرية وكيف خلق الله سيدنا آدم وخلق له زوجه في الجنة بهدف الاستقرار والراحة والتي تعتبر سنة الله في خلقه.

ونوه عن أهمية النظام في حياة الأفراد والتي من شأنها ضبط حياة الإنسان والذي قعدها وأسسها هو الله سبحانه وتعالى .



كما شرح الدور الوجودي للأب والأم والأبناء والأخوة والذي لا دخل للإنسان في اختيارهم وعلى عكس الحياة الزوجية والتي يختار فيها كل إنسان شريكة في الحياة بهدف الاستقرار والأمن وبناء الأسرة والتي هي نواة المجتمعات بأسرها.

ونوه فضيلته أيضا عن النظام الإجتماعى فى الإسلام وفلسفة الإسلام فى الحفاظ على الأسرة وأهمية الخطبة فى الإسلام والفهم الصحيح لمصطلح القوامة والتى تعنى المسؤولية والاحتواء والشعور بالأمان والرعاية الكاملة للأسرة

بالإضافة إلى آثار الاختيارات العشوائية في حياتنا على عدم استقرار الأسر المصرية، وضرورة علم الأفراد في المجتمع بأسس الحياة الزوجية السليمة والتي قد تساعد الأسرة على الاستقرار في الحياة الأسرية والتي من شأنها تلعب دورًا في تنشئة أسرة سليمة البنية الاجتماعية.

كما أشار إلى معايير الكفاءة التي يتم بها اختيار الزوج لزوجته والعكس والتي تشتمل على الكفاءة المادية والاجتماعية والبدنية وكذلك الفكرية والعقلية.

واختتمت الندوة بمحاضرة الأستاذة الدكتورة إلهام فياض أستاذ الصحة النفسية بكلية التمريض بجامعة الإسكندرية، حيث شرحت الفروقات الفردية بين الأشخاص وأنواع الشخصيات في الحياه الزوجية وكيفيه التعامل مع كل فرد بشخصيته المستقلة، كما ركزت علي أسباب الزواج الناجح وكيفية التعامل في الحياه الزوجية حتي الوصول لبر الأمان وكذلك كيفية التغلب علي المشكلات الزوجية وكيفية حلها من كلا الطرفين وأثر ذلك على نجاح الأسرة وتنشئة أبنائها تنشئة سوية نفسيًا يستطيعوا القيام بدورهم في المجتمع.

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