الأحد 22 سبتمبر 2024
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سياسة

5 حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدي عن المستفيدين وفق القانون

الضمان الاجتماعي،
الضمان الاجتماعي، فيتو

كشف قانون الضمان الاجتماعي الجديد عن الحالات التي تؤدي إلى وقف الدعم النقدي ومنها حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة.


وحسب المادة (٣٣) من القانون يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:

1.     حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.

2.     إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.

3.     إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:

1-     التسول.

2-     الاتجار بالبشر.

3-     تعريض الطفل للخطر.

4-     ختان الإناث.

5-     الزواج المبكر.

6-     التحرش.

7-     التعدي على الأراضي الزراعية.

4.     رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات بدون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، والمسنون.


قانون الضمان الاجتماعي الجديد 

وذكرت المادة (٣١) على أن تُشكَّل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.

 

ضوابط الحصول على دعم نقدي مشروط وغير مشروط

وحدد قانون الضمان الإجتماعى الجديد الفئات الأولى باستحقاق الدعم النقدي المشروط وغير المشروط وفقا لهذا القانون.

وذكرت المادة (١٣) أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:

1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.

 

2- المريض بمرض مزمن شديد.

 

3-المسن.

 

4- الأيتام.

 

5- المرأة المعيلة.

 

6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.

 

7. المرأة غير المعيلة.

 

8. الأنثى غير المتزوجة.

 

9. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

 

10. الأسرة مهجورة العائل.

 

11. أسرة المجند.

 

12. أبناء الرعاية اللاحقة.

 

13. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.

 

14. ذوو الإعاقة من المستوى الأول.

 

15.قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.


قانون الضمان الاجتماعي الجديد 

وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفق لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.

 

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