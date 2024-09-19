الخميس 19 سبتمبر 2024
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سياسة

قانون الضمان الاجتماعي، تعرف على رسوم تقديم التظلمات

الضمان الإجتماعى،
الضمان الإجتماعى، فيتو

قانون الضمان الإجتماعى، كشف قانون الضمان الاجتماعى الجديد عن رسوم تقديم التظلمات والشكاوى وفقا لهذا القانون.

وبحسب المادة (٣٢) يسدد المتظلم رسمًا لا يقل عن نسبة ١% ولا يزيد على ٢% من قيمة الدعم النقدي المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه، ويُحصَّل وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المُشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.

ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنويًا بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الحد الأقصى للرسم.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم، وفئات الرسم المشار إليه.

قانون الضمان الاجتماعي الجديد 

وذكرت المادة (٣١) على أن تُشكَّل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.

ضوابط الحصول على دعم نقدي مشروط وغير مشروط

وحدد قانون الضمان الإجتماعى الجديد الفئات الأولى باستحقاق الدعم النقدي المشروط وغير المشروط وفقا لهذا القانون.

وذكرت المادة (١٣) أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:

1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.

 

2- المريض بمرض مزمن شديد.

 

3-المسن.

 

4- الأيتام.

 

5- المرأة المعيلة.

 

6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.

 

7. المرأة غير المعيلة.

 

8. الأنثى غير المتزوجة.

 

9. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

 

10. الأسرة مهجورة العائل.

 

11. أسرة المجند.

 

12. أبناء الرعاية اللاحقة.

 

13. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.

 

14. ذوو الإعاقة من المستوى الأول.

 

15.قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.

قانون الضمان الاجتماعى الجديد 

وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفق لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.

 

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