بعد تصدره التريند.. حقيقة عودة محمد سلام إلى الساحة الفنية من خلال السبكي

مازال اسم الفنان محمد سلام ، يتصدر التريند من حين لآخر ويصبح حديث الجمهور والسوشيال ميديا، كما تصدر التريند مؤخرًا بسبب انتشار منشور على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة بعنوان “عودة سلام” للسينما من خلال فيلم “بضع ساعات في يوم”، حيث أن البعض كان معتقدا أن سلام ابتعد عن التمثيل بسبب أزمته الشهيرة مع بيومي فؤاد وعدم طلبه من قبل المنتجين في أفلام جديدة.

عودة سلام للسينما

ولكن في حقيقة الأمر فإن “سلام” لم يعد للسينما من خلال فيلم “بضع ساعات في يوم” لأن هذا العمل قد تم تصويره بالفعل في عام 2021 أنتهي تصويره في عام 2023 ، وقبل أزمة “سلام” و“بيومي” الشهيرة، ولكن الفيلم لم يعرض حتى الآن وتم تأجيله أكثر من مرة والشركة المنتجة لم تعلن موعد عرضه حتى الآن، برغم أنها في وقت سابق حددت أكثر من ميعاد للعرض.

وفي شهر يناير الماضي، انتشرت أنباء على نطاق واسع عن منع عرض فيلم بضع ساعات في يوم ما الذي يقوم ببطولته محمد سلام في السعودية بسبب أزمته الشهيرة مع بيومي فؤاد، وتواصلت ڤيتو وقتها مع المنتج أحمد السبكي ونفي هذه الأنباء مؤكدا أنها ليس لها أساس من الصحة.

فيلم بضع ساعات في يوم ما

فيلم بضع ساعات في يوم ما، مأخوذ من رواية تحمل نفس الأسم ومن بطولة مى عمر، هشام ماجد، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، وأخرون، إخراج عثمان أبو لبن

وتدور أحداث الفيلم فى خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، كما أن قصة الفيلم تتعاقب على عدد من الأبطال.