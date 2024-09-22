محافظ البحيرة تقيل مدير مشروع الرصف الإنتاجي
قررت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة إقالة مدير مشروع الرصف الإنتاجي بالبحيرة مع تكليف مدير مديرية الإسكان بتسيير الأعمال بالمشروع لحين شغل منصب مدير المشروع بالطرق القانونية.
إحالة الملف الخاص بالمشروع للنيابة العامة
كما قررت محافظ البحيرة إحالة الملف الخاص بالمشروع للنيابة العامة مع عدد من العاملين بالمشروع.
سنضرب بقوة على أيدي المخالفين لتحقيق الصالح العام
أكدت محافظ البحيرة، أنه لن يتم السماح بأي تهاون أو تقصير أو شبهة فساد داخل أي مؤسسة على أرض البحيرة، وسنضرب بقوة على أيدي المخالفين لتحقيق الصالح العام وقيم النزاهة والشفافية والحفاظ على حق الدولة ومواطنيها.
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