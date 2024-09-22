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بعد نجاح تجربته، الري تستعين بالدكتور سعيد سليمان لزراعة أرز الجفاف بالشرقية

حصاد أرز الجفاف في
حصاد أرز الجفاف في محطة الزنكلون

حضر الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى "تجربة حصاد الأرز" بمحطة بحوث الزنكلون بالشرقية التابعة لمعهد بحوث إدارة المياه بالمركز القومى لبحوث المياه للاطلاع على نتائج زراعة سلالات مختلفة للأرز الموفر للمياه.

وأكد الدكتور سويلم  تكامل مجهودات وزارة الموارد المائية والرى ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في خدمة المزارعين وزيادة إنتاجية وحدة المياه.

وأشار  إلى أن البحث العلمي هو قاطرة التنمية والطريق الأمثل لإحداث نهضة، مؤكدًا  ضرورة دعم جميع الباحثين لإيجاد حلول علمية لتحديات المياه في مصر مثل محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية، حيث أصبح لا بديل عن الوصول لسلالات جديدة من المحاصيل تتحمل درجات الحرارة والملوحة وتستهلك كميات مياه أقل، مع تذليل أى عقبات تواجه الباحثين بالمركز القومي لبحوث المياه وغيرهم لزيادة قدرتهم على الإنتاج العلمى.

ووجه الوزير بالشكر للدكتور سعيد سليمان الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق لإصراره على تنفيذ تجارب بحثية متميزة لزراعة أصناف تتحمل الملوحة والجفاف من محصول الأرز بالتعاون مع المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، مشيرًا إلى أن النتائج البحثية والأرقام هي مسؤولية أخلاقية يتحملها الباحثون المشاركون في التجارب المختلفة.

يذكر أن محطة الزنكلون هي إحدى المحطات الـ ١٢ التابعة لمعهد بحوث إدارة المياه وطرق الري التابع للمركز القومى لبحوث المياه الذى يعمل تحت مظلة وزارة الموارد المائية والرى ويمثل ذراعها البحثى.

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري حصاد الأرز محطة بحوث الزنكلون دكتور سعيد سليمان

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