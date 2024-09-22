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أخبار مصر

نائب رئيس هيئة البترول الأسبق يكشف موعد عودة إنتاج حقل ظهر للمعدلات الطبيعية

حقل ظهر، فيتو
حقل ظهر، فيتو
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حقل ظهر، كشف المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، عن موعد عودة إنتاج حقل ظهر للمعدلات الطبيعية ما قبل الأزمة الاقتصادية.

 

السبب وراء تراجع حقل ظهر

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”:  أن تراجع إنتاج حقل ظهر له علاقة بتوقف عمليات الحفر التنموية بسبب تأخر حصول الشريك الأجنبي على مستحقاته المالية.

 

اتفاق الحكومة وشركة إيني الإيطالية

وتابع: مؤخرا بعد الإتفاق الأخير بين الحكومة وشركة ايني الإيطالية وشركائها عاد العمل مجددًا بحقل ظهر من خلال حفر آبار تنموية.

 

البترول تكشف حقيقة توقف حقل ظهر عن الإنتاج ومصير شركة إيني

لمواجهة أزمة نقص الغاز، مصر وقبرص يبحثان ربط حقل أفروديت بتسهيلات "ظهر"

 

عودة إنتاج حقل ظهر 

وأكد: بنهاية العام الجاري يعود إنتاج حقل ظهر للمعدلات الطبيعية لما قبل الأزمة.

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