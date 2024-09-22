نائب رئيس هيئة البترول الأسبق يكشف موعد عودة إنتاج حقل ظهر للمعدلات الطبيعية

حقل ظهر، كشف المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، عن موعد عودة إنتاج حقل ظهر للمعدلات الطبيعية ما قبل الأزمة الاقتصادية.

السبب وراء تراجع حقل ظهر

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”: أن تراجع إنتاج حقل ظهر له علاقة بتوقف عمليات الحفر التنموية بسبب تأخر حصول الشريك الأجنبي على مستحقاته المالية.

اتفاق الحكومة وشركة إيني الإيطالية

وتابع: مؤخرا بعد الإتفاق الأخير بين الحكومة وشركة ايني الإيطالية وشركائها عاد العمل مجددًا بحقل ظهر من خلال حفر آبار تنموية.

عودة إنتاج حقل ظهر

وأكد: بنهاية العام الجاري يعود إنتاج حقل ظهر للمعدلات الطبيعية لما قبل الأزمة.