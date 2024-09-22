جوميز يركز على الجمل الخططية والتكتيكية قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات فنية خلال مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة الأهلي المقبلة في السوبر الأفريقي.

وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على توجيه اللاعبين خلال الفقرة الفنية، وتطبيق بعض الجمل الخططية والتكتيكية التي يتم تنفيذها خلال اللقاء.

واكتفى المدير الفني بالفقرات الخططية في المران دون خوض تقسيمة بين اللاعبين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

و يستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي التي تقام على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما تنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما تنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.