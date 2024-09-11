طرح تذاكر حفل رابح صقر في الرياض بمناسبة اليوم الوطني السعودي
طرحت شركة بنش مارك تذاكر حفل الفنان السعودي رابح صقر، الذي يحييه في الرياض يوم 22 سبتمبر الجاري.
ويأتي الحفل في إطار احتفالات المملكة باليوم الوطني السعودي الـ 94 ويقام على مسرح محمد عبده بالعاصمة الرياض.
رابح صقر
رابح صقر مغني وعازف وملحن وموزع موسيقي سعودي يعتبر من مشاهير اللحن والأداء في السعودية وفي الخليج والوطن العربي، لقُب بموسيقار الخليج.
احتفالات اليوم الوطني السعودي
وتشهد المملكة العربية السعودية سلسلة حفلات خلال الفترة القادمة لكوكبة من النجوم في إطار الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 94.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.