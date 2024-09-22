خطوات شحن عدادات الكهرباء من خلال التلفون بالمنزل

يبحث عدد كبير من المواطنين عن خطوات شحن كارت العدادات مسبقة الدفع والعدادات الكودية من خلال الموبايل.



خطوات شحن عدادات الكهرباء من الهاتف



وأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن خطوات شحن عدادات الكهرباء من خلال الموبايل الذى يدعم خاصية الـ Nfc والتى تتيح إمكانية شحن رصيد بالعداد من الهاتف المحمول سواء من رصيد المحفظة الإلكترونية أو بكارت الفيزا، وفيما يلى طريقة شحن العداد باستخدام الهاتف المحمول:

ويتم شحن عدادات الكهرباء من خلال الموبايل كالتالي:



التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها وتغير كارت الشحن القديم بآخر يدعم خاصية nfc.

التأكد من أن جهاز الهاتف المحمول يعمل بنظام أندرويد وبالتالى خاصية NFC.

تسجيل الدخول على تطبيق سهل إذا كان عداد الكهرباء نوعه "جلوبال" أو تحميل تطبيق الكهرباء خالص وفوري لأنواع العدادات الأخرى على الهاتف المحمول من Google play أو App Store.

تمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

اختيار تفاصيل الاستهلاك للاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد.

اختيار شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه من رصيد المحفظة الإلكترونية أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع مع استمرار وضع كارت الشحن فى ظهر الهاتف المحمول.

إدخال الكارت فى عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد.