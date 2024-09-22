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اقتصاد

البورصة المصرية، مؤشر EGX30 يلامس مستوى جديدا بجلسة اليوم

مؤشرات التداول، فيتو
مؤشرات التداول، فيتو

البورصة المصرية، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام حركة تداولات جلسة اليوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2024، بإجمالي عدد عمليات بلغ 99.91 ألف عملية تداول، حيث شهدت تعاملات الجلسة ارتفاعات قوية ليلامس المؤشر الثلاثينى المستوى 31 ألف نقطة بختام التعاملات.

اقرأ التالي: تزامنا مع تراجع وول ستريت، البورصة المصرية تتلون بالأحمر في منتصف التداولات

 

حركة التعاملات - فيتو 

 

حركة تداولات ختام جلسة اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 

  • ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 31.038.41 نقطة.
  • صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 7.234.73 نقطة. 
  • ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.63 % ليغلق عند مستوى 10.335.77 نقطة. 
  • صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2.978.99 نقطة.

 

وخلال السطور التالية ترصد لكم “فيتو” لحظيا حركة الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا بحركة تداولات جلسات البورصة المصرية.

 

مؤشرات - فيتو 

 

البورصة تربح 14 مليار جنيه بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه عند مستوى 2.106 تريليون جنيه.

 

 

 

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