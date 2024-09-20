"عاشق" يقترب من 10 ملايين جنيه إيرادات في سينمات مصر
حقق فيلم عاشق الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد حاتم أرقاما جيدة بشباك التذاكر منذ انطلاق عرضه في السينمات.
إيرادات فيلم عاشق
وبلغت إيرادات فيلم عاشق أمس الخميس 951.046 جنيه، محققا إجمالي إيرادات 9 ملايين و311 ألف جنيه، منذ انطلاق عرضه في مصر فى 11 سبتمبر الجاري.
فيلم عاشق
الفيلم يدور في إطار من الإثارة والتشويق مع الرومانسية، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج عمرو صلاح.
يأتي طرح فيلم عاشق عقب النجاح الكبير الذي حققه أحمد حاتم فى مسلسل “عمر أفندي” الذي يعرض حاليًّا عبر المنصات الرقمية.
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