آخر استعدادات الأهلي لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي.. أشرف داري يدعم قائمة الأحمر في رحلة السعودية.. كولر يستقر على التشكيل.. والغزاوي رئيسا للبعثة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى بقيادة المدير الفني مارسيل كولر لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق يوم 27 من شهر سبتمبر الجاري، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الأفريقى.

وفي النادي الأهلي لا صوت يعلو فوق صوت مباراة السوبر الإفريقي أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك، وأصبح التركيز منصبا على اللقاء فقط.

ويأمل مارسيل كولر في تحقيق السوبر الإفريقي مع النادي الأهلي لتنضم لقائمة بطولاته مع القلعة الحمراء بعد ما حقق كافة البطولات المتاحة بخلاف السوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية.

وفي السطور التالية نعرض اخر استعدادات الأهلي لمباراة الزمالك في السوبر الإفريقي.

الأهلي يكتفي بمران وحيد في السعودية استعدادا للسوبر الإفريقي

واستقر السويسري على ان يخوض الأهلي مران وحيد في السعودية استعدادا للسوبر الإفريقي أمام الزمالك حيث يخوض الفريق مرانه في التتش بالجزيرة الأربعاء قبل السفر إلى السعودية ليخوض بعدها الفريق مران وحيد الخميس في السعودية.

كولر يبدأ دراسة الزمالك بالفيديو استعدادا لمواجهة السوبر الإفريقي

كما بدء كولر دراسة فريق الزمالك بالفيديو استعدادا لمواجهة الفريقين المرتقبة الجمعة المقبل في السوبر الإفريقي، كما حرص على مشاهدة مجموعة من مباريات الزمالك الأخيرة من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه.

أشرف داري يدعم قائمة الأهلى في رحلة السعودية

وقال مصدر داخل الأهلي إن المغربي أشرف داري مدافع الفريق سيتواجد في قائمة الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل بعد تعافيه من الإصابة في أربطة الكاحل، حيث سيكون ظهوره الأول في قائمة الفريق بعد التعاقد معه قادما من نادي بريست الفرنسي.

تشكيل الأهلي الأقرب للسوبر الإفريقي

واستقر السويسري كولر على تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك الجمعة القادم في السوبر الإفريقي، حيث بات من المنتظر أن يبدأ الأهلي مباراة السوبر بنفس التشكيل الذي خاض به آخر مباراتين أمام جورماهيا الكيني.

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي.

الأهلي

الغزاوي رئيسا لبعثة الأهلي في السوبر الإفريقي

ويستعد النادي الأهلي لإعلان اختيار محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة لتولي مهام رئاسة بعثة فريق الكرة في رحلة السعودية المرتقبة يوم الأربعاء القادم لخوض السوبر الإفريقي أمام الزمالك الجمعة المقبل.

وحدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأربعاء القادم موعدا للسفر إلى السعودية لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك الجمعة القادم.

الأهلي يغلق احتفالات الدوري ويبدأ الاستعداد للسوبر الإفريقي

وطالب مارسيل كولر المدير الفني للفريق لاعبو النادي الأهلي بضرورة إغلاق صفحة الاحتفالات بالدوري وكذلك فرحة التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

حيث أن النادي الأهلي نجح مساء أمس في الصعود إلي دور المجموعات بعد الفوز على جورماهيا الكيني بنتيجة 3ـ0 والتي تكررت في لقاء الذهاب والإياب، كما شهدت أحداث ما بعد المباراة تتوجج الأحمر بلقب الدوري رقم 44 في تاريخه بصفته بطل النسخة الأخيرة من البطولة بعد أن حصل على إذن من الكاف بتسلم الدرع عقب المباراة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

وتنطلق صافرة مباراة الأهلى والزمالك فى في تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.