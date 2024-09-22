حزب الله يهاجم موقعي المنارة وثكنة يفتاح بأسراب من المسيّرات

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أنه هاجم بأسراب من المسيّرات تجمعات مستحدثة لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقعي المنارة وثكنة يفتاح، مؤكدا إصابتهما بدقة.

حزب الله يقصف مواقع الاحتلال بأسراب من المسيرات

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، عن إطلاق حزب الله نحو 150 قذيفة صاروخية وصواريخ كروز ومُسيرات باتجاه شمال إسرائيل خلال الليل والصباح.

حزب الله يطلق ١٥٠ صاروخا ومسيرة على شمال إسرائيل

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن منظومة الدفاع الجوي بكافة طبقاتها حالت دون وقوع أضرار كبيرة مع نسب عالية من الاعتراضات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ