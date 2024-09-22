الأحد 22 سبتمبر 2024
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محافظات

رفع 2173 طن مخلفات خلال حملات نظافة مكبرة بالأقصر (صور)

حملات نظافة مكبرة
حملات نظافة مكبرة بالأقصر

تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، تنفيذ عدد من الحملات المكبرة للنظافة بالشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق المدينة، من خلال معدات وعمال قطاعات نظافة الأحياء بمدينة الأقصر بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الاهتمام بأعمال النظافة للظهور بالشكل اللائق ورفع القمامة بصورة دورية منتظمة.

حملات النظافة 


وأسفرت الحملات عن رفع 1156 طن قمامة، و1071 طن أتربة وتراكمات ومخلفات بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية والفرعية، على مدار أسبوع بتنفيذ حملات يومية مكثفة لرفع كفاءة مستوى النظافة، من خلال المرور على جميع القطاعات بكافة الأحياء، بمشاركة أحمد أبو عيش سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر ورؤساء الأحياء ومدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل ومسؤول فرقة التدخل السريع بالمحافظة، للظهور بالمظهر اللائق وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.


كما وجه رئيس مدينة الأقصر، بالاهتمام بتنفيذ حملات نظافة وتمشيط بحي شمال، إستهدفت شارع سلمي سليم وميدان العمدة بالنجع الطويل مرورا بالنوافل وميدان العماري، وحي وسط شملت صلاح سالم قبلى وبحري، وحي شرق إستهدفت زراعة الأشجار بطريق موقف المحافظات، إستكمالًا لمبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة تدشين المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، فضلًا عن إجراء أعمال صيانة الأعمدة ومصابيح الإنارة بجميع القطاعات، وجاري إستكمال الأعمال.

 

 

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