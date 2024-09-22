محافظ الشرقية يُهنئ مدرسة الشهيد محمد قطب لحصولها على الألسكو

هنأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية فريق مدرسة الشهيد محمد قطب دياب 2، بمركز ديرب نجم للطلبة "الدمج" لحصولهم على المركز الأول بمشروع "لغتى العربية والذكاء الاصطناعى " في فئة "الفريق الذهبي " لمسابقة الأسبوع العربي للبرمجة في دورتها الرابعة الذى تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو".

وأعرب محافظ الشرقية عن سعادته البالغة لفوزهم وحصولهم على مراكز متقدمة، وتحقيق الفوز عالميًا، معربًا عن تقديره واعتزازه وفخره بهم، لما أنجزوه من نجاح في المشروعات المبتكرة،

المحافظ يتقدم بالشكر لأولياء أمور الطلاب الأوائل

وأشار إلى أنهم يمثلون نموذجًا يُحتذى به لجميع الطلاب، متمنيًا لهم ولجميع الطلاب المتفوقين بمستقبل واعد ومشرق فى خدمة وطنهم، مقدمًا خالص الشكر والتقدير لأولياء أمور الطلاب الأوائل على جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم.

المعلمة مديحة وأمل البغدادى المديرة

وثمن محافظ الشرقية، مجهود المعلمة مديحة أحمد سعيد قائد الفريق وأمل محمد البغدادي مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم المشرفون على الطلاب أثناء المسابقة وتشجيعهم ومساعدتهم على تنمية مهاراتهم وتغذية عقولهم

غرس الثقة فى نفوس الطلاب وقدرتهم على الفوز

بالإضافة إلى غرس الثقة في أنفسهم أنهم قادرون على المواجهات والتحديات وتحقيق الفوز والحصول على مراكز أولى بجانب نجاحهم في دراستهم.

دعم التلاميذ من 6 إلى 18 عاما

وقال إن مسابقة "الأسبوع العربي للبرمجة " تنظمها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" وتهدف إلى دعم جمهور التلاميذ في فئة الأعمار من 6 إلى 18 سنة، وكل المهتمين بعلوم البرمجة والأشخاص ذوي الإعاقة.

تطبيقات اللغة العربية الذكية

وأضاف أنه فى العام الجاري ركزت الدورة الرابعة من الأسبوع العربي للبرمجة على " تطبيقات اللغة العربية الذكية"، ومجال ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي حيث يبرز دور اللغة العربية كخصوصية ثقافية محلية، ويشجع على احترامها وتعزيزها وفقًا لأهداف التنمية المستدامة 2030.