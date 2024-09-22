الأحد 22 سبتمبر 2024
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محافظات

انهيار جزئي بكوبرى كفرديما على مصرف تلا في الغربية (صور)

انهيار جزئي وحفرة
انهيار جزئي وحفرة عميقة بكوبرى كفرديما

شهد كوبرى قرية كفر ديما التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية الواقع على مصرف تلا العمومي انهيار جزئي لأجزاء جانبية منه، وظهور حفرة عميقة به تنذر بسقوط المارة من عليه في مياه المصرف أسفله.

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وكان أهالي قرية كفرديما التابعة لمركز كفرالزيات قد توجهوا بشكاوى إلى محافظة الغربية والهيئة العامة للطرق والكباري ووزارة الري لسرعة إجراء أعمال صيانة وترميم للكوبري بعد ظهور حفرة عميقة فجأة بأحد جانبي الكوبري.
وخشية الأهالي من تعريض حياتهم للخطر وحياة أطفالهم  وطلاب المدارس المارين فوق الكوبري خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد.


وأكد  أهالي القرية  أن كوبرى قرية كفرديما فوق مصرف تلا العمومي يعد هو المنفذ الوحيد لأهالي القرية والسيارات  ونحو عشرة قرى مجاورة له للوصول إلى الطريق الزراعي السريع بين مدينتي طنطا وكفرالزيات.


وفوجئ الأهالي بظهور حفرة عميقة في احد جوانب الكوبري فجأة وظهور المياه من أسفلها مما ينذر بكارثة في حالة اتساع تلك الحفرة وتعريض حياة الأهالي والمارة للخطر في حالة سقوط احد بها.

وطالب الأهالي بسرعة تحرك أجهزة الري بالغربية والمنوفية لإجراء صيانة للكوبري وللحفرة العميقة التي ظهرت بها قبل سقوط أحد بها ووقوع كارثة. 

ونفت مديرية الطرق بالمحافظة والهيئة العامة للطرق والكباري مسئوليتهم عن صيانة الكوبري كونه خاضعا لإشراف وزارة الري وإدارة صرف الغربية والمنوفية لمرور الكوبري أعلى مصرف تلا العمومي.


وأمام ذلك انتقل عادل داود رئيس مدينة كفرالزيات وعلاء أبو هاني رئيس الوحدة المحلية بالدلجمون إلى موقع البلاغ تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية وتم إجراء معاينة لموضع الانهيار والحفرة العميقة والقيام بإجراء احترازي ووضع علامات حول موضع الانهيار والحفرة العميقة لحين إبلاغ الجهات المعنية ومديريتي الري بالمنوفية والغربية لسرعة معاينة موضع الانهيار وإجراء الصيانة اللازمة له.

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