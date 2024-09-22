زوج إيمان العاصي في مسلسل برغم القانون، من هو الفنان محمد القس؟

تألق الفنان محمد القس في مسلسل برغم القانون من خلال شخصية أحمد أو أكرم زوج ليلى “إيمان العاصي”، والذي يتركها وحيدة بأبنائها الثلاثة تواجه مصيرا مجهولا بعدما تركها فجأة وتم اكتشاف أنه مصاب ومنتحل شخصية رجل متوفى.

من هو زوج إيمان العاصي في مسلسل برغم القانون؟

هو الفنان الـسعودي من أصل سوري محمد القس وهو من مواليد 31 مارس 1977، بمدينة حمص، وعاش معظم حياته في المملكة العربية السعودية، ومن المملكة انطلق فنيا.

بدأ محمد القس التمثيل في جمعية الثقافة والفنون بالرياض، وقدم عدة مسرحيات أهمها "السعالي" و"الحقيقة العارية" و"الإكليل"، في عام 2004، كما أنه كان من ضمن الطاقم الذي اختاره المخرج ثامر الصيخان لأداء أدوار في مسلسلات الإنترنت التي قدمها في موقع "قناة الإنترنت العربية" حينها، ومنها مسلسل "ليه أنا؟"، بعدها قام بدور البطولة في مسلسل "الورطة"، ومنها كانت انطلاقته للأعمال التلفزيونية بمشاركة في مسلسل "غشمشم" في أجزائه الخمسة على مدى خمس سنوات حتى 2010.

وفي الفترة من 2004 حتى عام 2010 شارك في بطولة المسلسلات التي أنتجتها قناة mbc للهواتف المحمولة وهي "قناة مفرح" من بطولة حسن عسيري، و"رابح والدكتورة" من بطولة فايز المالكي.

وفي عام 2009م قام بدور البطولة بمشاركة الفنان حبيب الحبيب والفنان مشعل المطيري، والفنان أسعد الزهراني، بمسلسل "أم الحالة" الذي عرض في الفترة الذهبية لشهر رمضان من نفس العام على قناة mbc، وقام بأداء شخصيتين رئيسة هي "أبو دعسه" و"أم ذيب"، وفي نفس العام قام بمشاركة البطولة في مسلسل "بني جان" وهو من بطولة الفنان أندريه سكاف، والفنان حسام تحسين بيك، والفنانة ليليا الأطرش.

وفي عام 2010 شارك البطولة في مسلسل "كوميدو" من خلال عرض "اسكتشات" كوميدية اسبوعية تناولت قضايا المجتمع العربي والسعودي تحديدًا، ومن المسلسلات التي شارك بها أيضًا مسلسل رشاش ومسلسل باركود.

تألق محمد القس بشخصية غازي في مسلسل موضوع عائلي بجزئيه الأول والثاني وساهم هذا الدور في شهرته بمصر، مما ساهم في زيادة مشاركته في الأعمال الفنية المصرية مثل مسلسل تلت التلاتة مع غادة عبد الرازق وظهر كضيف شرف في مسلسل لحظة غضب، وقدم شخصية صقر في مسلسل ب ١٠٠ راجل مع سمية الخشاب، ومؤخرًا في مسلسل برغم القانون.

أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام.