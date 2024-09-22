وزير البترول يعتمد الجمعية العمومية لـ"القابضة للبتروكيماويات"

أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أهمية قطاع صناعة البتروكيماويات كجزء حيوى من الاقتصاد المصرى لكونه قطاعا مرتبطا بشكل وثيق بتعميق الصناعة المحلية وتقليل الاستيراد بالعملة الصعبة وكذلك باستخدامات الحياة اليومية للمواطنين، حيث يمثل هذا القطاع مصدرًا أساسيًا لإنتاج الخامات والمنتجات التى تدخل في مختلف الصناعات وينتج عنها مئات المنتجات التي يستخدمها المواطن في حياته اليومية.

نتائج أعمال القابضة للبتروكيماويات

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات التي عقدت بمقر الشركة لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2023-2024 ومتابعة موقف تنفيذ الحزمة الكبيرة من المشروعات الجديدة التي تنفذها الشركة القابضة لزيادة إنتاج البتروكيماويات وتعزيز الإنتاج الأخضر.

وأكد الوزير أهمية ما تعمل عليه الوزارة حاليًا من جهود لتحفيز الاستثمار في زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز بما سينعكس على تحقيق الاستفادة المثلى من الطاقات المتاحة لمصانع انتاج البتروكيماويات كصناعة تحويلية للبترول والغاز والكفاءة في جذب الاستثمارات الجديدة اليها ومن ثم المساهمة في رفع مستوى العائدات الاقتصادية المتحققة منها

أولوية التزام بالسلامة والصحة المهنية في صناعة البتروكيماويات



وشدد الوزير خلال الجمعية على أولوية الالتزام بالسلامة والصحة المهنية في مختلف مواقع صناعة البتروكيماويات والمتابعة والمراجعة المستمرة في هذا الصدد ودعم هذه المنظومة بإجراءات متواصلة في هذا الشأن للحفاظ على سلامة العنصر البشرى.

كما شدد على أهمية الجانب البيئي والالتزام بأن تكون صناعة البتروكيماويات صديقة للبيئة وأن تكون مشروعاتها لها مردود بيئى ايجابى، لافتًا إلى الاستمرار في تنفيذ حزمة من المشروعات الإنتاجية الجديدة لصناعة البتروكيماويات والتي سيكون لها انعكاس كبير على خفض الاستيراد من العديد من المنتجات وتحقيق مردود بيئى متميز والتي سيتم الانتهاء منها تباعًا خلال السنوات القادمة، وأولى هذه المشروعات مشروع إنتاج الألواح الخشبية من قش الأرز بمدينة ادكو الذى دخل مرحلة التشغيل التجريبى ويستعد للتشغيل التجارى هذا العام، وكذلك مشروعات مثل وقود الطائرات المستدام والتوسعات الإنتاجية بشركة موبكو ومشروعها لاستخلاص ثانى أكسيد الكربون والذى يمثل نموذجًا للمشروعات البتروكيماوية صديقة البيئة، وغيرها من المشروعات التي تعزز القيمة المضافة والبعد البيئي والإنتاج الأخضر.

كما وجه الوزير بالتوسع في برامج تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في صناعة البتروكيماويات بما يسهم في الحفاظ على الطاقة وتحقيق الوفر، وأن يكون قطاع البترول مثال يحتذى به لباقى القطاعات في هذا المجال.

وأضاف أن عناصر السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة أو عناصر رئيسية لدعم خطة القطاع لجذب الاستثمارات الجديدة في قطاع البتروكيماويات حيث يضع الاستثمار نصب عينيه هذه العوامل مشيرًا إلى أن جذب استثمارات جديدة سيدعم قدرتنا على الاستفادة من الطاقات الإنتاجية بمصانع البتروكيماويات بالشكل الأمثل وبما يساعد على التعجيل ايضًا بتنفيذ المشروعات الجديدة.

بدوي يؤكد أهمية الاستثمار في العنصر البشري وتبني الأفكار الجديدة



وأكد الوزير كذلك ضرورة الحرص على الاستثمار في العنصر البشرى ودعم الابتكار وتبنى الأفكار الجديدة ونقل الخبرات وتطوير التكنولوجيا بما يساعد صناعة البتروكيماويات على تحقيق نقلة كبيرة في السنوات المقبلة، مشيدًا بمبادرة إشراك الشباب من برنامج القيادات الشابة والمتوسطة في الجمعيات العامة للشركات كأحد محاور العمل على نقل وتواصل الخبرات.

ومن جانبه أوضح المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات خلال استعراضه لنتائج الأعمال أن إجمالى إنتاج مصانع وشركات البتروكيماويات البالغ عددها 9 شركات قائمة ومنتجة بلغ خلال العام المالى 2023-2024 ما يناهز 4 ملايين طن بخلاف المنتجات الوسيطة التي تدخل في تصنيع البتروكيماويات في شركات أخرى، وتم تحقيق الخطة الإنتاجية بنسبة 105%، فيما بلغت القيمة الاجمالية للمبيعات من المنتجات البتروكيماوية خلال العام ما يناهز 37 مليار جنيه جنيه للسوق المحلى والتصدير.

واستعرض رئيس القابضة للبتروكيماويات جهود تنفيذ المشروعات الجديدة وموقف تقدم الاعمال بها واثرها الاقتصادى والبيئى موضحًا أن 9 مشروعات حاليًا في مراحل التنفيذ المختلفة من المخطط أن تنتج مايقرب من 6 ملايين طن، مشيرًا الى مشروع انتاج الالواح الخشبية متوسطة الكثافة من قش الأرز بمدينة إدكو الذى دخل مرحلة التشغيل التجريبى ويستعد للتشغيل التجارى هذا العام لإنتاج 205 ألف متر مكعب من الألواح الخشبية لصناعة الأثاث والأرضيات والاستفادة الاقتصادية من قش الأرز وتجنب الأضرار البيئية للتخلص منه.

وأيضا مشروع انتاج مشتقات الميثانول بدمياط لإنتاج نحو 140 ألف طن من المشتقات التي تدخل في صناعات المواد اللاصقة والخرسانة الجاهزة والأسمدة، ومشروع إنتاج الإيثانول الحيوى بدمياط من مولاس مصانع السكر وسينتج 100 ألف طن ايثانول حيوى يستخدم في الصناعات الدوائية والأحبار وكذلك لإضافته إلى بنزين السيارات للمساعدة في الحد من الانبعاثات الكربونية مما يبرز أهمية المشروع البيئية، ومشروع إنتاج الصودا آش والذى يعد مشروعا حيويا لتوفير منتج تستورده مصر بما لايقل عن 250 مليون دولار سنويا لصناعة الزجاج والورق والكيماويات والمنظفات وغيرها ومشروع مجمع السيليكون لإنتاج السيليكون المعدنى بكمية 45 ألف طن كمرحلة أولى من خام الكوارتز المصرى لتعظيم القيمة المضافة هذا الخام عند تصنيعه للحصول على منتج نهائي قيمته اضعاف بيع الكوارتز خامًا ويستخدم في صناعات الإلكترونيات وخلايا الطاقة الشمسية.

ومشروع وقود الطائرات المستدام من زيت الطعام المستعمل SAf، ومشروع انتاج الامونيا الخضراء بدمياط لإنتاج 150 ألف طن أمونيا خضراء كوقود أخضر بإستخدام تسهيلات شركة موبكو وبتمويل عالمى بالكامل، هذا بالإضافة إلى مشروع شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد المقرر إقامته بميناء الدخيلة كمنصة بحرية حديثة لاستقبال 600 ألف طن من الإيثان كمرحلة أولى كمدخلات أساسية لتغذية مصانع البتروكيماويات، علاوة على مشروعي مجمع البتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومجمع العلمين للبتروكيماويات تحت الدراسة والتنمية.

تطوير مصانع البتروكيماويات



واستعرض رئيس القابضة للبتروكيماويات جهود تطوير وتوسعة مصانع البتروكيماويات القائمة والمنتجة وفى مقدمتها مجمع موبكو بدمياط والذى شهد بنجاح تنفيذ مشروع جديد لإنتاج مادة adblue كمادة يتزايد الطلب عليها عالميًا في المركبات الثقيلة لتقليل الانبعاثات الضارة، بخلاف مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية من اليوريا الجار العمل عليه ووحدة لاستخلاص ثانى أكسيد الكربون CO2 CAPTURE، كما استعرض جهود تطوير مصانع شركة البتروكيماويات المصرية بالاسكندرية وتحديث مصنع الكلور بداخلها بهدف الوصول الى الطاقة الإنتاجية من مادة البولى فينيل كلوريد، وكذلك التوسعات الإنتاجية بمصنع ايلاب لإنتاج الألكيل بنزين المادة الاساسية في صناعة المنظفات والتي تم تنفيذ مشروع ناجح لزيادة إنتاجها وجار العمل على مشروع طموح آخر لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 25% وزيادة السعة التخزينية كذلك.

وأشار رئيس القابضة للبتروكيماويات الى تحقيق 27 مليون ساعة عمل خلال العام والحرص على تحقيق اعلى درجات الالتزام بالسلامة والصحة المهنية والحفاظ على سلامة العاملين، كما استعرض ماتم تنفيذه في مجال دعم كفاءة استخدام الطاقة.

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