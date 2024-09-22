الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بدء جلسة محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة بتهمة تعاطي المخدرات

مجدي شطة، فيتو
مجدي شطة، فيتو

بدأت محكمة جنايات القاهرة ثاني نظر جلسة محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة وآخر، في اتهامهم بتعاطي المخدرات والاتجار فيها بمنطقة المرج. 

وتغيب مجدي شطة عن الجلسة

وأثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة شاهدت سيارة يستقلها أحد الأشخاص، وباستيقافها لاستطلاع الحالة الأمنية والاطّلاع على هوية قائدها، أشهر السائق لهم بطاقته الشخصية ليؤكد لهم أنه مطرب المهرجانات المعروف مجدي شطة، وبمحاولة القوة الأمنية تفتيشه اعترض، مؤكدًا أنه لا يحمل معه أي ممنوعات، وأنه شخصية معروفة.

وبتفتيشه عُثر بحوزته على لفافة بداخلها مخدر الآيس، وبمناقشته أنكر علاقته بها، فاصطحبته القوة الأمنية إلى قسم شرطة المرج للتحقيق معه ومعرفة أسباب حيازته للمواد المخدرة.

وتحرر محضر بالواقعة، وخضع مطرب المهرجانات مجدي شطة للتحقيق من قبل رجال النيابة العامة عقب إحالته من قسم شرطة المرج بتهمة حيازة مواد مخدرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محكمة جنايات القاهرة مجدي شطة مطرب المهرجانات مجدى شطة محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة قسم شرطة المرج

مواد متعلقة

افتكرته جنط عربية نقل، ميدو يعلق على واقعة سقوط قاعدة الدوري في احتفالية الأهلي

اليوم، محاكمة مجدي شطة بتهمة تعاطي المخدرات

محاكمات الأسبوع.. استكمال محاكمة مضيفة الطيران المتهمة بقتل نجلتها.. مطرب المهرجانات مجدي شطة أمام جنايات القاهرة.. وجنح الشيخ زايد تحاكم عباس أبو الحسن بتهمة القتل الخطأ

الأكثر قراءة

خبير مياه يكشف موقف امتلاء بحيرة ناصر، وحقيقة انهيار سد النهضة

افتكرته جنط عربية نقل، ميدو يعلق على واقعة سقوط قاعدة الدوري في احتفالية الأهلي

يتحدث عن 1% من السكان، خبير اقتصادي يرد على ملياردير إماراتي بشأن الفقاعة العقارية بمصر

إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024، بعد قليل

بقيادة الأهلي وبيراميدز، الفرق المتأهلة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

نقيب الفلاحين: سعر عداية الطماطم وزن 25 كيلو تجاوز 500 جنيه.. وهذا موعد تراجع الأسعار

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر

موعد سفر الأهلي إلى السعودية لخوض السوبر الإفريقي

منوعات

المزيد

علي وشك الإنقراض، انخفاض عدد الضفادع السامة في مدغشقر

مقبرة للمواد البلاستيكية الدقيقة، علماء يكشفون معلومة مثيرة عن الشعاب المرجانية

بطلة أولمبية كورية تمثل دور قاتلة محترفة في مسلسل

قوته 6 درجات، زلزال يضرب منطقة سان لويس بالأرجنتين

المزيد

خدمات

المزيد

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر

أسعار النحاس اليوم السبت 21- 09- 2024 في الأسواق

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 21-09-2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أطعمة تقوي الذاكرة والتركيز للأبناء خلال الدراسة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم بالأزهر: تهذيب النفس والقرب من الله جوهر التصوف الحقيقي

هل قال كل اليهود والنصارى إنهم أبناء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

دار الإفتاء ترد على دعوى أن المديح النبوي من بدع الصوفية؟

المزيد
الجريدة الرسمية