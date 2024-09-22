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محافظات

محافظ البحيرة تواصل جولاتها الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية (صور)

تفقد محافظ البحيرة
تفقد محافظ البحيرة المدارس

زارت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة،  مدرسة شريف محروس غانم الابتدائية التابعة بقرية دربك بإدارة مركز دمنهور، والتي تضم 15 فصلًا دراسيًا بإجمالي 606 طالب وطالبة. 

انتظام حضور الطلاب وتوزيعهم على الفصول

وتفقدت المحافظ فصول المدرسة، رياض الأطفال، المكتبة، ودورات المياه، واطمأنت على نظافة دورات المياه، وسلامة المقاعد والأثاث وانتظام حضور الطلاب وتوزيعهم على الفصول وكذلك التأكد من الإلتزام بالعدد المقرر بكل فصل وعدم وجود عجز فى المدرسين فى مختلف التخصصات.

وخلال جولتها، أشادت الدكتورة جاكلين عازر بانتظام الطلاب والنظام العام وظهور المدرسة بالشكل اللائق، ووجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بتكثيف أعمال النظافة خارج اسوار المدرسة، ورفع الإشغالات، ومنع تواجد الباعة الجائلين بالقرب من المدرسة.

تفقد مدرسة السيدة زينب الابتدائيه ومدرسة أحمد بهجت مناع الإعدادية بنات

وفي أثناء الزيارة، التقت المحافظ بعدد من التلاميذ وأجرت حوارًا وديًا معهم، حيث حثتهم على بذل الجهد والمثابرة في تحصيل العلوم ليكونوا نماذج ناجحة تخدم الوطن والمجتمع في المستقبل، ثم واصلت الدكتورة جاكلين عازر جولتها بتفقد مدرسة السيدة زينب الابتدائيه ومدرسة أحمد بهجت مناع الإعدادية بنات بإدارة بندر دمنهور

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البحيرة جاكلين عازر مدرسة دمنهور عجز فى المدرسين

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