يسير على خطى الكبار، انطلاقة قوية لعمر مرموش في الدوري الألماني
يقدم عمر مرموش لاعب منتخبنا الوطني وفريق إنتراخت فرانكفورت، أداءً مبهرا وانطلاقة قوية خلال الموسم الحالي في الدوري الألماني وبعد مرور 4 جولات.
انطلاقة قوية لعمر مرموش
مرموش حتى الآن ساهم في تسجيل 5 أهداف في أربع مباريات خاضها مع فرانكفورت في الموسم الحالي من البوندسليجا.
ودخل مرموش تاريخ آينتراخت فرانكفورت بعد تسجيل هدف بالأمس في شباك فريق بوروسيا مونشجلادباخ حيث أصبح ثالث لاعب في تاريخ النادي يسجل 4 أهداف في أول 4 مباريات في الدوري الألماني والأول منذ أنتوني يابواه موسم 1993/1994 الذي يسطر هذا الانجاز.
وخلال الموسم الحالي لعب مرموش 6 مباريات مع منتخب مصر وفرانكفورت سجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين ووصل إلى مساهمة تهديفية كل 63 دقيقة.
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