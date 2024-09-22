الأحد 22 سبتمبر 2024
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حوادث

ضبط مسجل خطر وزوجته لتنفيذ حكم بالسجن 6 سنوات بالإسماعيلية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 واصلت وحدة مباحث مركز شرطة فايد بالإسماعيلية برئاسة المقدم أحمد الصفتي، جهودها في ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين، وقد أسفرت جهود النقيب مصطفى البنا معاون مباحث المركز عن ضبط « مسجل خطر» مقيم بدائرة المركز مطلوب التنفيذ عليه في ٦ سنوات عاهة مستديمة.

كما تم ضبط زوجته تدعي (رندا)، مطلوب التنفيذ عليها أيضا في ذات الجناية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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مباحث مركز شرطة فايد مركز شرطة فايد موقع فيتو

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