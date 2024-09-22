ضبط مسجل خطر وزوجته لتنفيذ حكم بالسجن 6 سنوات بالإسماعيلية
واصلت وحدة مباحث مركز شرطة فايد بالإسماعيلية برئاسة المقدم أحمد الصفتي، جهودها في ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين، وقد أسفرت جهود النقيب مصطفى البنا معاون مباحث المركز عن ضبط « مسجل خطر» مقيم بدائرة المركز مطلوب التنفيذ عليه في ٦ سنوات عاهة مستديمة.
كما تم ضبط زوجته تدعي (رندا)، مطلوب التنفيذ عليها أيضا في ذات الجناية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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