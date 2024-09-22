الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس جامعة دمياط يتابع إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد

رئيس جامعة دمياط
رئيس جامعة دمياط يتابع اجراءات الكشف الطبي علي الطلاب

تابع الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة صباح اليوم الأحد، إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٤-٢٠٢٥، حيث بدأت الإدارة الطبية في استقبال الطلاب لإجراء الكشف الطبي لهم وفق جدول زمني محدد لكل كلية، بحضور الدكتورة شيماء عطوه مدير الإدارة الطبية بالجامعة.

رئيس الجامعة يوجه بضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب

 

ووجه رئيس الجامعة خلال جولته، بضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب أثناء الكشف، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة وتذليل العقبات التي تقابلهم، مشددًا على الإلتزام بكافة إجراءات وإرشادات الأمن والسلامة والمعايير الوقائية.

رئيس جامعة دمياط في زيارة الي الادارة الطبية

مدير الإدارة الطبية: الكشف الطبي علي الطلاب الجدد ينتهي 3 أكتوبر المقبل

 

وأوضحت الدكتورة شيماء عطوه مدير الإدارة الطبية أن إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد سوف تنتهي يوم 3 أكتوبر القادم، حيث تم تقسيم طلاب الكليات داخل حرم الجامعة ليتم الكشف عليهم بمدرج 102و 103  بالمرحلة الأولى، بينما يتم توقيع الكشف الطبي علي طلاب الكليات خارج الجامعة بمقر العيادة الطبية بكلية التربية، وذلك منعًا للتكدس ووفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة حرصًا على سلامة وصحة منتسبيها.

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