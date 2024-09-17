الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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ميناء دمياط يستقبل 31 ألف طن قمح من روسيا

ميناء دمياط
ميناء دمياط

 أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الثلاثاء استقبالها خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 سفينة، بينما غادرت 7 سفن.

إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة

 ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 30 سفينة، منها السفينة ( STELLA GS )، والتي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 178 م وعرضها 28 م القادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ 31035 طنا من القمح لصالح القطاع الخاص.

 

حركة الصادر من البضائع العامة

 وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24341 طنا تشمل: 6372 طن علف و47 طن ملح و4435 طن اسمنت و280 طن رمل زجاجى و4600 طن يوريا و8607 طن بضائع متنوعة.

 

حركة الوارد من البضائع العامة 

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 15327 طنا تشمل: 3987 طن حديد و10412 طن قمح و296 طن خشب زان و1721 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 632 طنا.

 

حركة الصادر من الحاويات

 بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 402 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 451 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5361 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 99643 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 220851 طنًا.
كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3530 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبيه وشبرا، وبلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا   4342 حركة.

 

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