حبس سائق تحرش بسيدة أجنبية بأحد شوارع المعادي
قررت النيابة العامة حبس قائد سيارة ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بالإتيان بأعمال غير أخلاقية والتعدى اللفظى على إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" بالقاهرة.
تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله قائد سيارة بالإتيان بأعمال غير أخلاقية والتعدى اللفظى على إحدى السيدات تحمل (جنسية إحدى الدول) حال سيرها بمنطقة المعادى بالقاهرة.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط قائد السيارة (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين).. وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
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